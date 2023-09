Unbekannte Täter haben unberechtigt ein Privatgrundstück in der Elbreihe in Vockerode betreten. Und hinterlassen Alkohol . Wer sind die Unbekannten?

Unbekannte dringen in Privatgrundstück in Vockerode ein - und hinterlassen Alkohol

In Vockerode wird nach unbekannten Eindringlingen gesucht.

Vockerode/MZ - Am Dienstag wurde der Polizei um 11.46 Uhr angezeigt, dass unbekannte Täter unberechtigt ein Privatgrundstück in der Elbreihe in Vockerode bereits mehrfach betreten haben.

Zuletzt sollen die Unbekannten eine Flasche eines alkoholischen Getränks hinterlassen haben. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht festgestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch wurde eingeleitet.