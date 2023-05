Ein weißes Fahrrad wird beschädigt. Diese Mahnmale werden auch „Geisterräder“ genannt. Das beschädigte Rad erinnert an den Tod einer 25-jährigen Frau in Wittenberg.

Unbekannte demolieren Mahnmal in Wittenberg

„Geisterrad“ erinnert an 25-Jährige

Wittenberg/MZ - Eines der Mahnmale, die auf tödlich verunglückte Radfahrer hinweisen, ist in Wittenberg demoliert worden. Darauf macht die Stadt- und Kreisrätin Reinhild Hugenroth (Grüne) aufmerksam. Es handelt sich um das erste so genannte Weiße Fahrrad, das in der Stadt aufgestellt wurde nach dem tragischen Tod eines 25 Jahre alten Mädchens, das geholfen hatte beim Reformationsjubiläum 2017.