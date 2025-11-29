weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Bankfiliale: Umzug der Sparda-Bank in Wittenberg verzögert sich

Bankfiliale Umzug der Sparda-Bank in Wittenberg verzögert sich

Eigentlich sollte im November in der Altstadt eröffnet werden. Das dauert nun noch einige Monate. Woran hakt es?

Von Julius Jasper Topp 29.11.2025, 10:00
Die künftige Filiale.
Die künftige Filiale. Foto: Klitzsch

Wittenberg/MZ. - Der Umzug der Filiale der Sparda-Bank in Wittenberg verzögert sich um mehrere Monate. Wie Marcel Schwarzkopf, Pressesprecher der Sparda-Bank Berlin auf MZ-Anfrage erklärte, könne die geplante Eröffnung der Filiale in der Schlossstraße 23–24 nicht wie geplant in diesem November umgesetzt werden.