Eigentlich sollte im November in der Altstadt eröffnet werden. Das dauert nun noch einige Monate. Woran hakt es?

Wittenberg/MZ. - Der Umzug der Filiale der Sparda-Bank in Wittenberg verzögert sich um mehrere Monate. Wie Marcel Schwarzkopf, Pressesprecher der Sparda-Bank Berlin auf MZ-Anfrage erklärte, könne die geplante Eröffnung der Filiale in der Schlossstraße 23–24 nicht wie geplant in diesem November umgesetzt werden.