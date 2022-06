Umstrittenes Urbanes Gebiet in Wittenberg nimmt weitere Hürde

Bauausschuss gibt Beschlussvorlage für die Entscheidung im Stadtrat frei. Wie Gegner argumentieren und was dafür spricht.

Protest am Gartenzaun. Piesteritzer Plakate wie dieses haben über Facebook auch eine weitere Verbreitung gefunden.

Wittenberg/MZ - Ungeachtet anhaltender Bedenken und Proteste aus dem betroffenen Stadtviertel hat der Bebauungsplan W 17 eine weitere Hürde genommen: Der Bauausschuss des Wittenberger Stadtrats hat die Beschlussvorlage über ein „Urbanes Gebiet“ in Piesteritz am Montag zur Entscheidung im Stadtrat am 30. März freigegeben. Mit sechs Ja- und drei Nein-Stimmen fiel das Votum deutlich, aber nicht einhellig aus.