Umgefallene Riesenpappel in Wittenberg vor dem Abtransport

Wittenberg/MZ - In der Nachbarschaft muss es sich wie ein Erdbeben angefühlt haben. Als ab Mitte Februar gleich mehrere Stürme über Wittenberg hinwegfegten, erwischte es auch einen riesigen alten Baum in den Wallanlagen unweit des Tierparks: Er stürzte um, spektakulärerweise direkt über einen öffentlichen Weg. Dort liegt er bis heute, neugierig und mit leichtem Schauer beäugt von Spaziergängern. Wie lange liegt er da noch herum und was ist das überhaupt für ein Baum gewesen?

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<