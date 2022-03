Um Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zu helfen: Wittenberger spenden Betten für Babys und Kinder

Wittenberg/MZ/mac - „Die Tagesaufgabe ist erfüllt“, sagte Vizelandrat Jörg Hartmann am frühen Dienstagabend vor laufender Kamera auf dem Marktplatz. Mario D. Richardt konnte aufatmen. Der Mann vom MDR, der sich um die Sendung „Mach dich ran“ kümmert, war in Wittenberg unterwegs. Am Morgen hatte Landrat Christian Tylsch ihm eine Aufgabe gestellt, die mit der aktuellen Situation in der Ukraine und den Kriegsflüchtlingen zu tun hat, die zunehmend auch in Wittenberg ankommen - oft mit kleinen Kindern. Um Wohnungen für sie ausstatten zu können, braucht es unter anderem Babybetten, Kinderbetten, Matratzen. Die sollten Richardt und sein Team besorgen.

Dass das nicht einfach war, räumte er am Abend ein. Über ein Dutzend Betten sind zusammengekommen, nicht zuletzt durch die Hilfe von Wittenbergern, die zum Markt kamen und spendeten. Von einigen Möbelhäusern standen Antworten noch aus. Bürgermeister Jochen Kirchner sprach von einem „Startschuss für weitere Aktivitäten“. Wer noch spenden möchte, kann sich an den Landkreis wenden. Am Markt erschien neben anderen ein Mann aus Syrien, der 2015 nach Wittenberg kam. Ob er auch Geld spenden könne, fragte er - und tat es.