Seit Jahren befragt Ulrike Kirchner in der Flurgalerie im Haus Hundertwasser des Luther-Melanchthon-Gymnasiums in Wittenberg Künstler. Jetzt wird sie selbst interviewt.

Ausstellungen an der Hundertwasserschule in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Yadegar Asisi wird in der Flurgalerie von Haus Hundertwasser des Luther-Melanchthon-Gymnasiums Wittenberg ausstellen. Das ist vielleicht die, sagen wir, spektakulärste Nachricht an diesem Dienstagabend in der Aula der Schule. Der Künstler, dem Wittenberg das Panorama „Luther 1517“ verdankt, wird am 18. April in der Schule erwartet. Dass er selbst Kunstlehrer war, sagt Kunstlehrerin Ulrike Kirchner und auch, dass er, Asisi, gern komme.