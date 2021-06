Ulli Schwinge ist Gast zum Auftakt bei Silke und Dirk Spielberg

Bräsen - Für Kurzentschlossene gibt es am heutigen Donnerstag noch ein kulturelles Angebot in der Fläminger Musikscheune. Nach einer sehr langen Auszeit und Durststrecke für die Kultur in der Region wagen Spielberg einen großen Schritt. Die Musiker aus Dessau-Roßlau haben zu Beginn des Jahres die komplette Regie der Fläminger Musikscheune übernommen.

„Wir wissen, dass es ein mutiges und vielleicht auch etwas verrücktes Wagnis ist, doch seit vielen Jahren arbeiten wir als Fremdveranstalter in der Scheune und locken die Stars aufs Land. Warum nicht endlich die Zügel ganz und gar in die Hand nehmen. Jetzt oder nie und wir freuen uns drauf, dass es nun tatsächlich losgeht,“ so Silke und Dirk Spielberg in einer Presseerklärung.

Nach monatelangen Vorbereitungen packten die beiden Interpreten Tag für Tag an. „Es ist nicht nur ein sehr großes und renommiertes Objekt, in dem wir uns erst einmal orientieren und zurechtfinden mussten. Viele Dinge hinter den Kulissen wollten erschlossen werden“, erinnern sich die Gastgeber. Oft holten sie sich Rat, Anregungen und Hilfe. „Doch das meiste bewältigten wir tatsächlich alleine und waren manche Tage sehr geschafft“, blickt Spielberg zurück. Vieles sei in ihrer Eventlocation im Grünen, wie sie die Fläminger Musikscheune bewerben, neu und noch mehr vertraut.

Am gestrigen Mittwoch öffnete die Musikscheune in Bräsen nun ihre Tore. Der Zörbiger Ulli Schwinge, Sänger, Komponist und Produzent, ist der erste Stargast zur Wiedereröffnung, zu der gleich noch ein Termin am heutigen Donnerstag gehört. Ulli Schwinge passt aus Sicht der Gastgeber großartig, denn mit seiner brandneu erschienenen Single „Die Ewigkeit des Augenblicks“ wird er in der Musikscheune Premiere feiern.

Spielberg geben dem Eventnachmittag mit ihrer neuen Show einen besonderen Pfiff. Ihre aktuelle Single, die unverhofft eine ganz aktuelle Bedeutung hat, rangiert zurzeit ganz oben in den Top 10 der Schlager-Radio-Charts. „Mit Abstand die beste Party“ heißt sie - und genau die wollen Spielberg mit ihren Gästen und den Fans feiern.

Die zweite Auftaktveranstaltung mit Ulli Schwinge in der Reihe „Spielberg lockt die Stars aufs Land“ findet am heutigen Donnerstag, 3. Juni, von 12 bis 17 Uhr statt. Einlass ist eine Stunde vorher. Zutritt haben indes nur vollständig Geimpfte, Genesene oder Getestete.

Karten nur auf Vorreservierung unter 034907/30271 oder info@fläminger-musikscheune.de und vor Ort erhältlich. (mz)