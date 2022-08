Ukrainer räumen auf - als Dankeschön an die Stadt Wittenberg

Flüchtlinge sammeln Müll aus den Grünanlagen am Trajuhnschen Bach. Mehrstündige Aktion findet kurz vor dem Nationalfeiertag des überfallenen Landes statt.

Wittenberg/MZ - Bestimmt gibt es andere Möglichkeiten, sich auf den eigenen Nationalfeiertag vorzubereiten, und angenehmere sowieso. Die Gruppe, die sich am Montag am Trajuhnschen Bach zusammengefunden hat, hat sich aber fürs Müllsammeln entschieden. Blaugelbe Sticker und ebenso farbige Bändchen zeigen hie und da, um welche Nation es geht. Es sind Flüchtlinge aus der Ukraine, Familien, Frauen, kleine Kinder, größere Kinder, auch ein paar ältere Menschen packen mit an.