Überwindung zur Selbsthilfe

Austausch und Information standen im Mittelpunkt des Selbshilfeforum der Lutherstadt Wittenberg am Samstag im Stadthaus.

Wittenberg/MZ - Mit den Worten von Walter Moers: „Das Leben ist zu kurz, um es dem Schicksal zu überlassen“, zitierte der Wittenberger Bürgermeister André Seidig in seiner Eröffnungsrede zum 13. Wittenberger Selbsthilfeforum am Samstag das Motto der diesjährigen Veranstaltung und wünschte vor allem „gute Gespräche, weiterhin viel Kraft, Mut und Zuversicht“ für die weitere Arbeit in der Selbsthilfe.