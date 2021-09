Überraschung für Schüler der evangelischen Gesamtschule Wittenberg

Wittenberg/MZ - Vor zehn Jahren war es, als in Wittenberg die evangelische Gesamtschule „Philipp Melanchthon“ gegründet wurde. Damals mit einem Lehrer, einer Klasse und 28 Schülern. Heute, zehn Jahre später, hat die Einrichtung ein neues Schulgebäude, 38 Lehrkräfte und knapp 300 Schüler. Und für die gab es am Donnerstag einen Bewegungstag der ganz speziellen Sorte anlässlich dieses Jubiläums. Dazu holte sich die Schule die Spezialisten von Trixitt ins Boot. Diese brachten zahlreiche Stationen mit, die auf Namen wie Schießbude, Kängu/Volltreffer oder Speedmaster hören, meistens zum Aufblasen sind und den Schülern großen Spaß bereiten. Die Schießbude ist ein lebendiger Tischkicker, wo sich die Klassen gegenüberstehen. Beim Kängu/Volltreffer muss man springen wie ein Känguru und dann einen Tennisball in die Tonne bugsieren. Doch zur Erwärmung gibt es Fitness mit Bewegungen, die vielen den Schweiß auf die Stirn treiben. Aber am Ende konstatieren alle, Schüler ebenso wie Lehrer, dass es ein toller Tag gewesen sei. Eine Schülerin meinte: „Besser als n+ormaler Sportunterricht.“ Das bestätigt nicht zuletzt Schulchef Ingo Kliche.

Kängu/Volltreffer (oben) und Speedmaster sind die Stationen, die den Schülern besonderen Spaß bereitet haben. Foto: Klitzsch

