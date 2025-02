Eine unerwartete Nachricht bringt den Gymnasiasten Jamil Grzella aus Wittenberg in das Casting für die 13. Staffel der TV-Show „The Voice Kids“. Wer der Elfjährige ist.

Kandidat in TV-Show

Wittenberg/Berlin/MZ - Mitte August 2024 hat die Familie Grzella einen unerwarteten Moment erlebt. „Wir haben gerade gegessen, als plötzlich das Handy bimmelte“, erinnert sich Mandy Grzella. Normalerweise bleibe das Handy am Essenstisch weg. Doch an diesem Tag warteten sie auf eine Nachricht aus der Notaufnahme, in die die Großmutter eingeliefert worden war. Doch stattdessen stand auf dem Display eine Nachricht einer Talentsucherin von der TV-Show „The Voice Kids“. Die hatte Jamil Grzella im Internet entdeckt und wollte ihn zu einem Casting einladen. „Erst dachte ich, das ist Fake“, gesteht die Mutter. Doch nach einem Telefonat war klar: Das Angebot war echt.