Das Amtsgericht in Wittenberg

Gräfenhainichen/MZ - Dem jungen Mann aus Gräfenhainichen, der am Montag ins Wittenberger Amtsgericht musste, war die Situation sichtlich unangenehm. Er ist, was nicht so häufig vorkommt bei den Menschen, die dort auf der Anklagebank Platz nehmen, nicht vorbestraft.