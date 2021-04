Über 50 neue Corona-Fälle im Landkreis Wittenberg

Wittenberg - Am vergangenen Wochenende mussten beim Gesundheitsamt wieder zahlreiche Neuinfektionen verzeichnet werden. Am Samstag kamen 26 Corona-Fälle hinzu, am Sonntag waren es 31. Die Gesamtzahl der Infizierten im Landkreis Wittenberg stieg damit auf nun 5.833.

Aktuell gelten 428 Menschen als erkrankt. 254 Patienten starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Berechnungen des Landkreises bei 147 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Nach Angaben des Landes haben inzwischen bislang knapp 20.000 Menschen im Kreis ihre Erstimpfung bekommen, 6.700 die Zweitimpfung. Durch Hausärzte wurden über 2.000 Personen immunisiert. Ab 26. April werden laut Vizelandrat Jörg Hartmann auch die Fachärzte in die Impfkampagne einbezogen. (mz)