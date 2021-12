Über 400 Menschen demonstrieren in Wittenberg gegen Corona-Maßnahmen

Wittenberg/MZ - Die Polizei hat erste Schätzungen zur Teilnehmerzahl für die Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen und Einschränkungen für Ungeimpfte am Montag in Wittenberg nach oben korrigiert. 400-500 Teilnehmer seien es gewesen, hieß es am Dienstag. Am Abend war noch von etwa 300 Teilnehmern die Rede gewesen.

Die Demonstration, die ordnungsgemäß angemeldet worden war, sei friedlich verlaufen, Zwischenfälle habe es nicht gegeben, teilte eine Polizeisprecherin auf Anfrage mit. Angeschlossen hatten sich augenscheinlich auch viele Passanten in der Innenstadt. Aufgerufen zu der Kundgebung hatte unter anderem der Kreisverband der AfD. (mz)