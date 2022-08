Über 37 Grad - 20. Juli war der heißeste Tag des Monats im Kreis Wittenberg

Wittenberg/MZ - Heftige Waldbrände in Sachsen und Brandenburg, ein deutschlandweites Niederschlagsmittel von 35 Litern auf den Quadratmeter, welches unter der Hälfte der für den Juli normalen Mengen liegt (1996 bis 1990). Drei Stationen des Deutschen Wetterdienstes melden aus dem Westen der Republik 40 Grad Celsius am 20. des Monats, Italien und Frankreich trocknen aus. Die Monatsmitteltemperatur lag mit 19,2 °C 2,3 Grad über der Norm. Ein Juli, der es in sich hatte…?