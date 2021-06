Tylsch legt Konzept für Brand- und Rettungsdienst vor

Wittenberg - Kurz vor der Wahl am kommenden Sonntag hat der Landratskandidat Christian Tylsch (CDU) ein Konzept zur Entwicklung des Brand- und Katastrophenschutzes im Landkreis bis 2035 vorgelegt. Er stellte das 20-seitige Papier einer Runde vor, der neben anderen der frühere Kreisbrandmeister Frank Schneider, der stellvertretende Stadtwehrleiter von Bad Schmiedeberg, Christian Saul, Kai Mattusch, Leiter der Schnellen Einsatzgruppe der Johanniter, oder Julia Mantei, stellvertretende Kreisbereitschaftsleiterin des Roten Kreuzes, angehörten.

Ausgangspunkt sei die jährliche Übersicht über die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis gewesen. Hier zeichne sich seit langem ein Trend ab, der bei weiter sinkenden Mitglieder- und steigenden Einsatzzahlen zu einem erheblichen Problem für die Sicherheit im Landkreis werden könne, warnt Tylsch. Nicht nur die Feuerwehren stünden vor Herausforderungen, sondern auch die sogenannten „weißen“ Organisationen wie DRK, Johanniter und Lebensrettungsgesellschaft, ebenso Technisches Hilfswerk und Notfallseelsorge.

Das Konzept identifiziert zunächst Gefahrenschwerpunkte im Landkreis sowie die Herausforderungen der kommenden Jahre, zu denen die demografische Entwicklung ebenso zähle wie der Klimawandel. Über die Betrachtung der einzelnen Schwerpunkte bei Feuerwehren, Rettungsdiensten und dem Technischen Hilfswerk folgt die Beschreibung von Zielen bis zum Jahr 2035 in insgesamt sechs Schwerpunkten, die da lauten: Kinder- und Jugendabteilungen fördern, Aktive halten, Finanzierung und technische Ausstattung, Ausbildung, Führungsunterstützung und der Blick über den Tellerrand.

Bei Besuchen sei ihm, so Tylsch, gesagt worden, dass man grundsätzlich solide aufgestellt sei, sich aber gleichzeitig in verschiedenen Bereichen ein besseres Miteinander wünsche. Oft hätten die Gesprächspartner sehr konkrete Beispiele für mehr Zusammenarbeit und dadurch entstehende Synergieeffekte bei Ausbildung, Nachwuchsförderung und Ausstattung benennen können. Dieses Know-how der Ehrenamtlichen aufzugreifen und in die praktische Arbeit einfließen zu lassen, sei unter anderem Ziel des vorgelegten Konzeptes.

Das widmet sich in kurzen Abschnitten unterschiedlichen Aspekten, darunter dem gesellschaftlichen Wertewandel mit Individualisierung und geringerer Attraktivität des Ehrenamtes. Das Thema Gesundheit, das durch die Coronakrise Aktualität erlangt, spielt ebenso eine Rolle, wie etwa sich wandelnde Mobilität oder die geänderte Rollenverteilung zwischen Mann und Frau, die eben auch im Rettungswesen Spuren hinterlasse. Die Integration von Frauen sei ein Weg aus der Personalkrise, schreibt der CDU-Mann.

Wie erwähnt stellen nicht zuletzt die Auswirkungen des Klimawandels eine Herausforderung dar. Die Pflege von Waldwegen und Wundstreifen habe einen hohen Stellenwert erhalten. Es gelte, heißt es etwa, in Verbindung mit den forstlichen Akteuren den Pflegegrad dieser Infrastruktur zu erhalten und auszubauen. (mz)