Turnhalle Friedrichstadt in Wittenberg wird plötzlich bunt

Junge Leute bringen Farbe an die Turnhalle in Friedrichstadt.

Wittenberg - Da sprayen ja nur Jungs?! Der Eindruck täuscht, ein Blick auf die farbgetupften Hände von Wafa Alogla verrät es. Die 17-jährige, aus Syrien stammende Wittenbergerin ist eine von elf Jugendlichen, die an einem Graffiti-Workshop in Friedrichstadt teilgenommen haben. Jetzt filmt sie das Ergebnis und berichtet dem Besuchertross, der Freitagmittag an der Turnhalle Friedrichstadt vorbeischaut, worum es ging bei dem Projekt. Das macht die ehemalige Schülerin der Gemeinschaftsschule, die jetzt das Fachabitur anstrebt, so gut, dass sie gefragt wird, ob sie die Leiterin des Workshops sei.

Das ist sie nicht, das sind zwei Graffiti-Künstler aus Halle, Tim Höller und Karl Gailer, die den jungen Leute über vier Tage hin gezeigt haben, was geht. „Es gab keine Bestimmer“, lobt Greta Wolf, die bald in die neunte Klasse kommt. Bevor sie zur Spraydose griffen, haben sie sich in Gruppen darüber verständigt, was ihnen wichtig ist. Die erarbeiteten Begriffe - Freiheit, Respekt, Gemeinschaft, „Demokratie auch“, ergänzt Wafa Alogla - prangen nun als bunte Buchstaben und Symbole an der Wand der Turnhalle, freilich an einer, die nicht sofort ins Auge fällt. „Macht ihr die Vorderseite auch noch?“, fragt deshalb der Oberbürgermeister, der das Projekt an diesem Tag besucht. „Aber gern!“, antwortet die 17-Jährige schlagfertig.

Der Graffiti-Workshop war ein Projekt des Kreissportbunds (KSB) in Kooperation mit der Stadt Wittenberg und der Schulsozialarbeit der Gemeinschaftsschule Friedrichstadt, gefördert von der Initiative „Partnerschaft für Demokratie“. Es gehe darum „Demokratie zu leben“, so KSB-Geschäftsführer Daniel Gehrt. Ähnliche Veranstaltungen sollen folgen. Und womöglich finden sich ja auch neue Flächen zum Sprayen, ganz legal. (mz)