Turbo-Prozess nach schwerem Diebstahl am Dienstag in Wittenberg

Wittenberg - Am Dienstagnachmittag kam es gegen 18 Uhr zu einer Diebstahlshandlung in einem Supermarkt in Wittenberg. Dabei versuchten - so stellen es Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagvormittag in einer Pressemitteilung dar - zwei Täter gemeinschaftlich handelnd eine größere Summe an Bargeld zu entwenden.

Während einer der Täter eine Kassiererin in den Verkaufsbereich ablenkte, verschaffte sich der andere Täter Zugang zum Kassenbereich und entwendete Bargeld im niedrigen 4-stelligen Bereich.

Als die Kassiererin den Diebstahl bemerkte flüchteten die beiden Täter aus der Verkaufseinrichtung in unterschiedliche Richtungen.

Ein Mitarbeiter des Marktes nahm die Verfolgung auf und konnte einen der Täter im Nahbereich stellen und zum Markt zurückbringen.

Die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten nahmen den 26-jährigen vorläufig fest. Bei ihm wurde Bargeld, entsprechend des Diebesgutes, aufgefunden und sichergestellt.

Am Mittwoch stellte die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau Haftantrag gegen den Beschuldigten. Ein zuständiger Ermittlungsrichter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ am Mittwochnachmittag einen sogenannten Hauptverhandlungshaftbefehl.

Am heutigen Donnerstag findet vor dem zuständigen Amtsgericht die Hauptverhandlung im beschleunigten Verfahren statt. Bezüglich des geflüchteten Mittäters laufen weitere polizeiliche Maßnahmen. (mz/red)