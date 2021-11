Tschechischer Führerschein ungültig - Mann aus Vockerode verurteilt

Vockerode/MZ - Wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ist jetzt ein 52-jähriger Mann aus Vockerode zu einer Gesamtgeldstrafe in Höhe von 2.000 Euro verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte in dem Berufungsverfahren vor der 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau 2.200 Euro gefordert. Die Verteidigung hielt einen Freispruch für angemessen.

Strafen zusammengeführt

Die zweite Instanz unter dem Vorsitz von Thomas Knief führte ein Urteil des Amtsgerichtes in Bitterfeld (20 Tagessätze je 40 Euro) und eine Entscheidung des Amtsgerichtes Zerbst (40 Tagessätze je 40 Euro) zusammen. In Übereinstimmung mit den Richtern dort ging auch das Landgericht davon aus, dass der bislang nicht vorbestrafte Oranienbaum-Wörlitzer bei Polizei-Kontrollen jeweils einen in Tschechien ausgestellten Führerschein vorzeigte. Das Dokument hatte allerdings seine Gültigkeit verloren.

Die eine Tat trug sich am 15. Mai vorigen Jahres auf einer Landesstraße nahe des Zörbiger Ortsteils Cösitz (Anhalt-Bitterfeld) zu. Die andere Kontrolle fand auf der Bundesstraße 184 zwischen der Ortschaft Jütrichau und Zerbst statt. Dort war es am Abend des 23. Dezember 2020 zu einem Wildunfall gekommen. Im Rahmen des Verfahrens war auf Anregung der Staatsanwaltschaft auch das Gemeinsame Zentrum der deutsch-tschechischen Polizei- und Zollzusammenarbeit Petrovice-Schwandorf um Auskünfte gebeten worden.

Nicht anzutreffen

Hierbei erhärtete sich die Vermutung, dass es sich bei der vom Angeklagten in Tschechien angegebenen Adresse um eine Scheinanschrift handelte, die genutzt wurde, um an den tschechischen Führerschein zu gelangen. Als versucht wurde, den Mann unter der Anschrift zu erreichen, stellte sich die Wohnung als Pension heraus. Zudem war der 52-Jährige trotz mehrmaliger Versuche dort nie anzutreffen. „Es ist also eine Bleibe und keine Wohnung“, hieß es von Seiten der Anklagebehörde.