Versteckt in einem Waldstück, kurz hinter dem Ortsausgang von Braunsdorf in Richtung Reinsdorf befindet sich der Bunker. Über zwei Ziegeltreppen ist die unterirdische Welt erreichbar.

Wittenberg/MZ - Ein unterirdischer Betonbunker aus den 1930er Jahren, der zwischen Braunsdorf und Reinsdorf versteigert wird, hat keinen Käufer gefunden. Wie eine Mitarbeiterin auf Nachfrage der MZ mitteilte, fand das historische Objekt am vergangenen Donnerstag in der Auktion keinen Abnehmer. Am Tag darauf wurde es erneut aufgerufen, doch auch diesmal blieb das Relikt ohne Gebot.