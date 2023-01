Trotz Pandemie kein Stillstand: Seelig zieht Drei-Jahres-Bilanz

Weit über 100 Gäste wurden in der „Goldenen Weintraube“ zum Neujahrsempfang begrüßt. Bürgermeister blickt auf die vergangenen drei Jahre zurück.

Kemberg/MZ - Corona, Krieg gegen die Ukraine, Energiekrise, Inflation auf Rekordniveau. Nein, das waren keine schönen Schlagzeilen, die Kembergs Bürgermeister Torsten Seelig (CDU) am Anfang seiner Drei-Jahres-Bilanz aufzählte. „Uns wird bewusst, wie global sich unsere Welt entwickelt hat“, blieb Seelig zu Beginn seiner Rede sehr nachdenklich. „Und wir sollten an jene denken, die es im Moment nicht so gut haben wie wir“, sagte er.