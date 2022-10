Trotz Krise - Ein paar Familien schmücken schon ihre Häuser

Ein Haus, das im Dunklen leuchtet – so oder ähnlich beleuchten echte Enthusiasten ihr Haus in der Weihnachtszeit.

Wittenberg/MZ - In vielen Teilen der USA gehören umfassend dekorierte und beleuchtete Häuser und Grundstücke in der Vorweihnachtszeit zwingend in das Stadtbild einer Kleinstadt. In den verschiedenen Vierteln dort entfachen jedes Jahr regelrechte Wettkämpfe, wer das schönste Weihnachtshaus präsentiert. Auch im Landkreis Wittenberg gibt es hier und da Menschen, die sich die tausendfache Beleuchtung ihrer Heime während der Adventszeit zum Hobby gemacht haben. Doch werden die – auch bei Nachbarn und Passanten äußerst beliebten – Weihnachtshäuser auch im Winter der Energiekrise erstrahlen? Vielleicht sogar erst recht?