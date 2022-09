Triumphiert der Champion in Wittenberg?

Nicolas Heinrich jubelt über seine Goldmedaille bei den Europameisterschaften im August in München. Jubelt er auch in Wittenberg?

Wittenberg/MZ - Nicolas Heinrich (Startnummer 1) ist der Star des Eliterennens am Samstagabend - den Startschuss gibt Ministerpräsident Reiner Haseloff 17.30 Uhr vor der Schlosskirche - in Wittenberg. Der 20-Jährige, der Junioren-Weltmeister ist, sorgte in München bei den European Championships für eine Sensation. Der Zwickauer wird Europameister in der Einer-Verfolgung.