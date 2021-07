Triathlon-Veranstalter suchen Helfer für Bergwitz

Beim Start in Bergwitz geht es hoch her.

Bergwitz - Damit am 21. August der beliebte Bergwitztriathlon wieder starten kann, wie hier im Jahr 2019, werden Helfer gesucht. Der Veranstalter umschreibt in den sozialen Medien die Aufgaben der Freiwilligen folgendermaßen: „Ihr steht unseren Athleten zur Seite, helft, feuert an, versorgt und sorgt für diese einzigartige Atmosphäre.“

Dafür bekommen die Helfer eine Verpflegungstüte mit ein paar Überraschungen, eine Dankeschön-Party, eine professionelle Helfereinweisung. Sie können sich zudem den Einsatzbereich aussuchen und gemeinsam mit Freunden eingesetzt werden, heißt es weiter.

Interessenten gelangen zur Anmeldung unter: https://forms.gle/k95B97BGx5cJ6cTr5 (mz)