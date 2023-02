In der Werkstatt des Fahrradhauses Kralisch erhalten Frauen des Vereins Triathlon-Freunde Tipps, wie schnelle Reparaturen selbst ausgeführt werden können.

Wittenberg/MZ - Schlauchwechsel: Wie funktioniert das am einfachsten und vor allem, wie kriegt man ihn schnell über die Bühne? Was tun, wenn die Kette einen Schaden hat oder die Schaltung nicht das tut, was sie soll?