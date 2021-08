Trefferflut zum Saisonstart im Landkreis Wittenberg

Wittenberg - Die Fußball-Kreisoberliga erlebt zum Saisonauftakt eine Trefferflut. Die höchste Spielklasse im Landkreis verspricht in diesem Jahr viel Spannung besonders im Kampf und den Klassenerhalt. Mindestens zwei Teams müssen am Saisonende den Gang in die Kreisliga antreten. Die Zahl erhöht sich, wenn Wittenberger Teams aus der Landesklasse absteigen. Da sich in der neuen Struktur in der Staffel sechs bis auf Pouch-Rösa nur Teams aus dem Landkreis wiederfinden, ist das sehr wahrscheinlich. Damit sind vier Absteiger möglich. Dagegen gibt es im Titelkampf mit der SG Pratau/Eutzsch einen Top-Favoriten. Einige ambitionierte Teams könnten aber in Sachen Meisterschaft noch ein Wörtchen mitreden.

Kemberg II - Seegrehna 3:6

Der Außenseiter hat eine Stunde an der Sensation geschnuppert. Nach dem 2:2 zur Pause gehen die Platzherren sogar durch Nils Pietzschke 3:2 in Führung (58. Minute). „Danach haben wir uns katastrophale Abwehrfehler geleistet“, berichtet Kembergs Trainer Stefan Kohnert. Nutznießer ist Nicolas Heese, der binnen vier Minuten (64., 66., 68.) mit einem lupenreinen Hattrick den haushohen Favoriten doch noch auf die Siegerstraße bringt. Der Mann des Tages hat auch schon für die frühe Führung der Gäste gesorgt (3.). Doch die Gastgeber können die Partie zunächst durch Pascal Bischoff (4.) und Hannes Peeck (21.) drehen. Kevin Schüler gleicht aus (34.). „Zur Pause müssen wir mit zwei Toren führen“, so Kohnert, der seiner Elf „gute Ansätze“ bescheinigt. Der Coach setzt auch den Cheftrainer der Landesliga-Elf, Marvin Richter, ein. „Er hat seine Sache sehr gut gemacht“, lobt Kohnert auf MZ-Anfrage. Den Schlusspunkt setzt vor 40 Zuschauern Ben Schenke (89.).

Nudersdorf - Trebitz II 4:4

Die Platzherren konnten in der achten Minute der Nachspielzeit durch den Ausgleich von Christopher Lee Theuerkorn den Fehlstart noch verhindern. „Das war extrem bitter“, sagt der Trebitzer Trainer Udo Henschel, der von einem „klaren Abseitstor“ spricht und moniert, dass die Nachspielzeit länger als vom Referee signalisiert gewesen sei. „Aber ich bin stolz auf meine Jungs“, sagt Henschel. Die Trebitzer konnten aus Personalnot die Partie nur mit zehn Spielern bestreiten. Das nummerische Gleichgewicht wird erst nach einer Stunde durch einen Platzverweis hergestellt. Mann des Tages bei den Gastgebern ist Stefan Pankrath mit drei Treffern (8., 41., 45.). Für Trebitz treffen vor 41 Zuschauern Dominik Weigel (11.), Norman Keick (35.) und Rocco Skowronek (62., 87.). Trotz des Remis dürften die Gäste Selbstvertrauen für die nächste Aufgabe getankt haben: Am Sonnabend wird der Spitzenreiter Pratau/Eutzsch erwartet.

Oranienbaum - Klöden 3:2

Oranienbaum sieht nach einer 3:0-Führung - Eigentor von Dennis Krüger (18.), Dennis Oppermann (40.) und Willem Aulich (55.) - vor 68 Zuschauern schon wie der sichere Sieger aus, als der Doppelpack von Artur Klassen die Partie wieder scharf macht (62., 90.). „Klöden ist keine schlechte Mannschaft, aber unser Sieg ist verdient. Wir hätten in der ersten Halbzeit den Sack schon zumachen müssen“, sagt Oranienbaums Trainer Ralf Jenichen und zeigt sich froh darüber, dass die Partie nicht „noch fünf Minuten länger“ gedauert hat.

Zahna - Reinsdorf 2:1

Der Favorit setzt sich vor 35 Zuschauern erst in der Nachspielzeit durch den Treffer von Hubertus Seiler durch. Zuvor hat Jens Giese getroffen (69.) Die selbstbewussten Gäste sind durch Flynn-Istvan Jakobi in Führung gegangen (16.). „Wir sind gut gestartet. Aber am Ende war der Fußballgott nicht auf unserer, sondern auf Zahnaer Seite“, sagt der Reinsdorfer Fußballchef Philipp Giersch, der noch einen Cheftrainer für seine Elf sucht.

Turbine - Schmiedeberg 2:1

Die Zschornewitzer Gastgeber können nach dem Rückstand durch Daniel Hanke (22.) die Partie noch drehen. Für Turbine treffen vor 40 Zuschauern Christopher Werner (44.) und Christopher Zollweg (85.). „Wir haben uns im Duell zweier gleichwertiger Mannschaften das Glück erkämpft“, sagt Turbine-Mann Bertram Jacobi.

Pratau/Eutzsch - Linda 10:1

Die Gastgeber haben ihre Titelambitionen eindrucksvoll nachgewiesen. Die Tore vor 60 Zuschauern erzielen Mario Höse (17.), Christian Schubert (20.), Maximilian Preuß (29., 33., 69., 89.), Florian Gässler (45.), Jörg Steiner (47.), Abdulrazzak Alkajal (60.) und Maik Göhlert (74.). Das Ehrentor für die Lindaer, die nach einer Ampelkarte eine halbe Stunde in Unterzahl spielen müssen, erzielt Nico Fischer (65.).

Bergwitz - Pretzsch 1:4

Mann des Tages ist Niklas Födisch, der drei Mal vor 33 Zuschauern trifft (54., 56., 73.). Für die Entscheidung sorgt Michael Stier (87.). Den Ehrentreffer erzielt Marc Thiele (66.). „Unser Spiel war gut. Wir hätten in der ersten Halbzeit in Führung gehen müssen. Wir haben durch individuelle Fehler, die nicht passieren dürfen, verloren“, so der Bergwitzer Trainer Silvio Büttner. Seine Elf hat das erste Heimspiel seit zwei Jahren ausgetragen. Ein Happy End gibt es aber beim Aufsteiger nicht. (mz)