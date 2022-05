Trebitzer Karnevalisten gehen auf die Straße

Karnevalsumzug wird in Trebitz ausnahmsweise in den Sommer verlegt. Zahlreiche Beteiligte sorgen für bunte Bilder.

Trebitz/MZ - Der Trebitzer Carneval Verein (TCV) rief und viele Vereine aus nah und fern erhörten den Ruf und nahmen am Sonnabend am Umzug zur 69. Session des TCV teil - es war der erste Trebitzer Sommerkarneval. So folgten dem Prinzenwagen mit Prinz Marcus II. und Ihrer Lieblichkeit Prinzessin Sabrina I. bunt geschmückte Bilder und Wagen der befreundeten Vereine.