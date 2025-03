Wieder zerstört – das Geisterrad in Wittenberg erinnert an einen tragischen Unfall. Doch immer wieder wird es mutwillig beschädigt. Eine Anwohnerin kämpft verzweifelt um die Erinnerung.

Monika May steht an der Gedenkstelle für die verstorbene Diana Patrica Vasquez A. Das Weiße Fahrrad ist das erste seiner Art in Wittenberg gewesen.

Wittenberg/MZ - Schon von weitem strahlt das Geisterrad in der Märzsonne, ein starker Kontrast zum modrig fahlen Laub, das die hinter ihm liegende Wiese bedeckt. Das Weiße Fahrrad in der Wittenberger Friedrichstraße, direkt an der Bushaltestelle, erinnert an Diana Patricia Vasquez A., die im August 2017 mit 25 Jahren bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben kam.