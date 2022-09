Rücktrittsforderung an die Bundesregierung Traktoren führen den Protestzug der Montagsdemonstranten in Wittenberg an

Die Teilnehmer der Demonstration in Wittenberg starten am Montag auf dem Arsenalplatz in Wittenberg. Zum ersten Mal demonstrieren auch Landwirte mit. Kritisiert wird unter anderem das neue Entlastungspaket der Regierung.