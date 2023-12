Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Coswig/MZ. - Es ist kurz vor 7.30 Uhr am Donnerstagmorgen. An der Anschlussstelle der Bundesautobahn 9 in Coswig flimmern immer mehr Blaulichter auf. Die Auffahrten in Richtung Berlin und München werden von den Polizeibeamten abgesperrt. Mit gelben Rundumleuchten rollen vom Autohof her plötzlich etliche Traktoren, eine Hand voll Pick Ups und ein Lastkraftwagen ohne Auflieger an. In diesem Moment wird auch die B187 kurz gesperrt, und die Traktoren beziehen ihre Position auf den Auffahrten. Das zunächst befürchtete Verkehrschaos bleibt aus. Trotzdem kommt in den folgenden 45 Minuten niemand auf die Autobahn, weder in nördlicher noch in südlicher Richtung.