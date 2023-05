Am Bahnbetriebswerk in Wittenberg ließ sich eine ungewöhnliche Schau bestaunen: orientrote Lokomotiven mit weißen Bauchbinden.

Was hinter den roten Lokomotiven in Wittenberg steckt

Wittenberg/MZ - Die Farben Orientrot und Weiß dominierten am vergangenen Wochenende auf dem Gelände des Bahnbetriebswerkes in der Hüfnerstraße in Wittenberg. 13 Lokomotiven unterschiedlicher Baureihen hatten vor dem Lokschuppen im Halbkreis ihren Platz gefunden, konnten dort bestaunt werden.