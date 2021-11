Traditioneller Markt abgesagt - Erster Advent in Wörlitz findet nicht statt

Oranienbaum-Wörlitz - Aufgrund der kontinuierlich ansteigenden Zahl der Corona-Infektionszahlen sowie der dringenden Empfehlung des Robert Koch-Instituts, größere Veranstaltungen möglichst abzusagen oder zu meiden, haben sich die Organisatoren dazu entschieden, den „Ersten Advent in Wörlitz“, der vom 26. bis 28. November 2021 stattfinden sollte, abzusagen.

Die im Rahmen des Adventsmarktes geplanten öffentlichen Veranstaltungen können ebenfalls nicht durchgeführt werden und die Türen des Schlosses Wörlitz müssen geschlossen bleiben. Die Stadt Oranienbaum-Wörlitz als Veranstalterin und das Organisationsteam bestehend aus der Stadt, dem Gewerbeverein der Parkstadt Wörlitz und der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz bitten um Verständnis für diese Entscheidung, die ein gemeinsamer Beitrag ist, um an der Eindämmung der Pandemie mitzuwirken.

Auch wenn der „Erste Advent in Wörlitz“ erneut nicht durchgeführt werden kann, wird die Adventszeit in diesem so besonderen Jahr natürlich nicht ausfallen. Der Marktplatz und die angrenzenden Gassen der Stadt Wörlitz werden auch in diesem Jahr weihnachtlich geschmückt sein und laden zum Spaziergang durch die Stadt ein. Offen und für jedermann zugänglich bleibt der Wörlitzer Park. Natürlich wird auch wieder die brennende Adventskerze zu bewundern sein, mit der, zumindest symbolisch, alljährlich die Vorweihnachtszeit eingeläutet wird.

Am Samstag und Sonntag werden die Oranienbaumer Turmbläser von der Sankt Petri Kirche die Spaziergänger in vorweihnachtliche Stimmung versetzen. Auch die Hotels und Gaststätten bleiben geöffnet und laden herzlich zu weihnachtlichen Leckereien und Glühwein ein. Die Stadt Oranienbaum-Wörlitz, der Gewerbeverein der Parkstadt und die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz wünschen allen Gartenreichbesuchern eine schöne und besinnliche Vorweihnachtszeit und hoffen auf eine Neuauflage des Ersten Advent im Jahr 2022.