Tradition - Boßdorfer feiern wieder

Bossdorf/MZ - Traditionell am dritten Wochenende im August gibt es in Boßdorf ein großes Fest für alle Generationen. Die Einwohner der Fläminggemeinde mit ihren Ortsteilen Weddin, Assau sowie Kerzendorf feiern dann sich und ihr Gefühl purer Lebensfreude. So ist es auch in diesem Jahr.