Wittenberg/MZ - Sollte die Stadt Wittenberg die Einführung des umstrittenen Gästebeitrags jetzt doch noch ein weiteres Mal verstolpern, so wird es jedenfalls nicht am Finanzausschuss gelegen haben. Das Gremium unter Vorsitz von Uwe Loos (Linke) gab am Dienstagabend grünes Licht für die abschließende Entscheidung über die seit vielen Jahren geplante Tourismusabgabe in der nächsten Stadtratssitzung am 1. Februar.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.