Tote Frau bei Vockerode aus Elbe geborgen

Vockerode - Am Sonntagmorgen wurde eine Frauenleiche bei Vockerode aus der Elbe geborgen. Ein Angler hatte in den Morgenstunden eine leblose Person im Wasser treibend entdeckt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte die Leiche bergen. Die Polizei leitete ein Verfahren ein, um die Ursache des Todes festzustellen. Doreen Wendland, Sprecherin der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, konnte am Montagmorgen auf Nachfrage der MZ mitteilen, dass es zur Stunde keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gebe.

Am Sonntagnachmittag habe sich eine Zeugin bei den Ordnungshütern gemeldet und eine Angehörige aus Vockerode als vermisst gemeldet. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um die aufgefundene Person. Konkrete Hinweise auf einen Suizid liegen der Polizei derzeit nicht vor. (mz/ba)