Wittenberg/DUR – Bei einem Verkehrsunfall in Wittenberg ist am Donnerstag eine 66 Jahre alte Frau gestorben. Wie die Polizei am Nachmittag informierte, wurde sie von einem Auto erfasst.

Laut Mitteilung war die Wittenbergerin gegen 7 Uhr aus noch ungeklärter Ursache plötzlich auf die Fahrbahn der Möllensdorfer Straße, kurz hinter dem Abzweig zur Nordstraße, gelaufen. Dabei wurde sie vom Auto eines 40 Jahre alten Mannes erfasst, der aus Richtung Heuweg gefahren kam.

Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort aber ihren Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.