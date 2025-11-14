Unglaubliche 80 Treffer erzielt Alexia Lemonas aus Jessen in sieben Handball-Oberliga-Partien. Was sich die Frauen des SV 53 für das Heimspiel am Sonnabend vornehmen.

Torjägerin Nummer eins kommt aus Jessen - Heimspiel gegen Calbe steht an

Jessen/MZ. - Die Zahl 39 sei nicht von vornherein von der 19-Jährigen favorisiert worden. „Eigentlich habe ich keine Lieblingszahl“, sagt sie. „Mittlerweile würde ich sie aber auch nicht mehr hergeben wollen.“ Nicht nur ihr Name, sondern auch die Rückennummer 39 haben sich in den jüngsten Jahren viele Zuschauer, Fans, gegnerische Trainer und Spielerinnen eingeprägt. Alexia Lemonas ist die Top-Torjägerin der Handball-Oberliga.