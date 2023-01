Topspiel mit Public Viewing in der Stadthalle

Der SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz will am Sonntag die Spitzenpartie gewinnen und drückt danach den Deutschen bei der WM gegen Serbien die Daumen.

Wittenberg/MZ - SV-Manager Patrick Pusch kann am Donnerstagabend in der Stadthalle aufatmen. „Die Technik funktioniert“, kommentiert er den Testlauf. Es ist angerichtet für ein Event. Die Fans kommen am Sonntag voll auf ihre Kosten. Der SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz erwartet zum Spitzenspiel in der Sachsen-Anhalt-Liga der Männer ab 17 Uhr den SV Spergau und lädt anschließend zum Public Viewing ein. Gezeigt wird auf einer 2,5 m mal 2,5 m großen Leinwand die zweite Halbzeit der WM-Partie zwischen Deutschland und Serbien. Doch die Gastgeber lenken ihren Fokus auf das eigene Spiel.