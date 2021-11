Topf auf Herd vergessen - Feuerwehr musste Tür in Wittenberger Wohnung aufbrechen

Wittenberg/MZ - Ein auf dem Herd vergessener Topf hat am Montagabend zu einem größeren Feuerwehreinsatz in Wittenberg geführt. Wie die Stadt auf MZ-Anfrage am Dienstag mitteilte, seien die Einsatzkräfte gegen 17.30 Uhr in die Straße der Befreiung gerufen worden. Dort war ein Rauchmelder ausgelöst worden.

Neben der hauptamtlichen Wachbereitschaft und dem Ergänzungstrupp der Werkfeuerwehr, kamen die freiwilligen Feuerwehren aus Teuchel, Abtsdorf/Labetz und Euper zum Einsatz.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte ein verrauchtes Treppenhaus vor und nahmen eine Rauchfahne aus einem Fenster der betroffenen Wohnung wahr. Da niemand öffnete - wie sich kurz darauf herausstellte, war keiner zu Hause - mussten die Feuerwehrleute die Tür gewaltsam öffnen und fanden das angekohlte Essen in einem Topf auf dem Herd vor.

Nachdem anschließend ausreichend gelüftet worden war, konnten die Einsatzkräfte gegen 18.40 Uhr wieder vom Einsatzort abrücken. Personen wurden nicht verletzt, auch einen nennenswerten Brandschaden in der Wohnung oder im Haus gab es nach Angaben der Stadtverwaltung vom Dienstag nicht.