Top-Leute beim Eliterennen in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Weltmeister Bert Grabsch lüftet das Geheimnis: Beim internationalen Elite-Radrennen am 3. September ab 17.30 - Start- und Zielbereich ist an der Schlosskirche - nehmen Stars teil. Dabei wird ein Mann gerade in München von Tausenden gefeiert, und Millionen haben am TV mit gefiebert: Der frisch gebackene Europameister Nicolas Heinrich kommt nach Wittenberg!