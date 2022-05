Tonnenschwere Aufträge in Kemberg

Mario Letz von „Möbel Letz“ (Dritter von rechts) hat seinen neuen Lkw in Kemberg in Empfang genommen.

Kemberg - Da steht er, der gelbe Riese: gewaschen, poliert und sofort abfahrbereit. Es ist ein magischer Moment für die Mitarbeiter der MAN-Vertragswerkstatt, denn sie übergeben in Kemberg zum ersten Mal ein Neufahrzeug an einen Kunden seit der Fertigstellung der Halle im März. Bauunternehmer Torsten Fenger, der diese Werkstatt direkt neben dem Firmensitz errichtet hatte, zeigt sich zufrieden: „Wir sind stolz, was wir in Kemberg als Firma geschaffen haben“, sagt der Geschäftsführer, der mehrere Millionen Euro in die 2.000 Quadratmeter große Lastwagen-Werkstatt investierte und sich nun zertifizierter MAN-Servicepartner nennen darf.