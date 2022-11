Tödlicher Messerstich in Wittenberg - Gericht urteilt auf Notwehr

Hier, auf dem Arsenalplatz in Wittenberg, ist ein junger Mann an einer Stichverletzung gestorben.

Dessau/Wittenberg/MZ - Nach der tödlich verlaufenen Messerattacke auf einen Dessauer ist ein 21-jähriger Wittenberger vom Vorwurf der Körperverletzung mit Todesfolge freigesprochen worden. Die 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau kam zur Ansicht, dass der junge Mann am späten Abend des 4. Februar 2022 auf dem Wittenberger Arsenalplatz in Notwehr handelte. Der von ihm verletzte Dessauer war am 5. Februar 2022 kurz nach Mitternacht aufgrund der am rechten Oberschenkel hervorgerufenen massiven Verletzungen gestorben.