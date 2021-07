Tischtennis auf Tartanbahn im Wittenberger Arthur-Lambert-Stadion

Wittenberg/MZ - Die Geschichte der nagelneuen Tartanbahn im hiesigen Arthur-Lambert-Stadion ist schon jetzt eine ganz besondere. Sie handelt von außergewöhnlichen Maßnahmen und noch außergewöhnlicheren Menschen.

Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör hatte es den Gästen unmissverständlich klar gemacht. „Auch wenn er selbst immer sehr bescheiden ist. Ohne Michael Horn würde es diese neue Anlage definitiv nicht geben“, so der Kommunalpolitiker, der gleich im Anschluss auch allen anderen Verantwortlichen und Organisatoren der TSG Wittenberg für ihren Einsatz dankte.

Am Sonnabend wurde die - schon im vorigen Jahr fertiggestellte - Sportanlage mit einem großen Familiensportfest zünftig eingeweiht. „Wir haben uns in diesem Fall ganz bewusst auf spaßige Wettbewerbe konzentriert, so dass im Grunde jeder gegen jeden antreten kann“, erklärte Horn, der sich seit 2015 als Vereinsvorsitzender engagiert, der MZ.

Besondere Wettkämpfe

So flogen nicht etwa Diskus oder Schlagball, sondern Gummistiefel über den Rasen und an den Sandgruben wurde rückwärts gesprungen. Selbst beim Hindernislauf war nichts wie üblich. Diesmal sollte nicht etwa der Schnellste gewinnen, sondern der Sportler oder die Sportlerin, welche eine im Vorfeld festgelegte Zeit am genauesten traf. Eine Gaudi für die ganze Familie, welche für die Steppkes durch Kletterwand, Hüpfburg und Bubble-Ball-Arena noch perfektioniert wurde.

Der fünfjährige Malte versuchte sich im Gummistiefelweitwurf. (Foto: A. Hübner)

Nicht nur die Leichtathleten, welche von der Anlage grundsätzlich am meisten profitieren, beteiligten sich am Fest. So organisierte die Tischtennisabteilung beispielsweise ein kleines Freiluftturnier und selbst die Schachfreunde der TSG konnten sich über mangelndes Interesse an ihren großen und kleinen Brettern nicht beklagen. Insgesamt hatten gut 150 Gäste den Weg in die Wallstraße gefunden.

„Ich freue mich sehr, sie im frisch sanierten Stadion begrüßen zu können“, hieß Horn eingangs die Besucher willkommen. „Wir haben uns extrem gefreut, über die tolle Unterstützung, die wir hierfür erfahren durften.“ Die Stadionanlage verfügt nun wieder über eine einwandfreie Lauffläche mit sechs Bahnen, einen etwa 50 Meter langen Tartananlauf zwischen den Sprunggruben, über ein Handball- sowie zwei Volleyballfelder, einen ordentlichen Speerwurfanlauf, sowie eine Diskus- und Kugelstoßanlage.

„Die Wettkampfbedingungen sind jetzt wieder spitze“, betonte Horn. Die Sanierung sei in jedem Fall notwendig gewesen, denn an vielen Stellen hatte sich von der im Jahr 2004 installierten Tartanfläche bereits die oberste Schicht abgelöst. „Die Unfallgefahr wurde immer größer“, so Horn. Die Baumaßnahme hatte im vergangenen Jahr insgesamt zwölf Wochen gedauert und schlug mit 472.000 Euro zu Buche. Die Hälfte davon wurde mit Fördermitteln, die das Land Sachsen-Anhalt Anfang 2018 in Aussicht gestellt hatte, gestemmt.

Mit etwa 118.000 Euro beteiligte sich die Stadt Wittenberg, die als Eigentümer des Stadions fungiert. Weitere Fördermittel der Lotto Toto Gesellschaft sowie der Sparkassenstiftung übernahmen große Teile des notwendigen Eigenanteils des Vereins. „Und auch danach musste noch eine Riesenlücke geschlossen werden“, beschrieb Zugehör die Situation und erklärte, dass viele andere Vereine und Verantwortliche bei dieser Ausgangsposition aufgegeben hätten.

Viele Spender

Michael Horn und sein Team aber verzagten nicht, riefen bald schon die Spendenaktion „400 Meter mal 100 Euro“ ins Leben und trugen so viele kleinere Spenden von Sportlern, Eltern, Freunden und etlichen Geschäftsleuten aus der Lutherstadt zusammen. Auch die Mitteldeutsche Zeitung hatte 400 Euro gesponsert und viele Teilnehmer der MZ-Laufgruppe haben Geld gegeben.

„Am Ende reichten sogar 200 Spender, die sich mit unterschiedlich großen Geldbeträgen beteiligten“ so Horn. Insbesondere für diese vielen Gönner und deren Familien war das Sportfest als großes Dankeschön gedacht. Zu diesem Anlass wurde sogar ein Sondervereinsheft gedruckt. Darüber hinaus konnten die großen und kleinen Geldgeber sich auch ein Spendenzertifikat und ein kleines Stück der alten Tartanbahn mit nach Hause nehmen. „Diese kleinen Spenden von euch allen, waren unheimlich wichtig“, betonte der Vereinsvorsitzende gegenüber den Gästen des Sportfests. (mz)