Tipps fürs Wochenende - Musik auf der Empore, Höhenfeuerwerk oder Hubsteiger

Musik auf der Empore oder Höhenfeuerwerk oder hoch hinaus mit dem Hubsteiger? Alles ist möglich an diesem Wochenende.

Die „Capella Wittenbergensis“ verabschiedet sich am Sonntag mit einem letztmaligen Konzert und damit endet auch die Reihe „Musik auf der Empore“ in der Christuskirche.

Wittenberg/MZ - Ein um den Einheitsfeiertag verlängertes Wochenende mit zahlreichen Veranstaltungen steht bevor. Auf verschiedene wurde im Elbe-Kurier schon hingewiesen, so auf den Erntedank in Pretzsch, das Oktoberfest in Kemberg oder die Kreis-Kinder- und Jugendspiele des Reitvereins Wittenberg sowie die vielen Angebote innerhalb der Landesliteraturtage. Um die Auswahl noch zu erschweren, hier noch einige Tipps.