Tipps für den Landkreis Wittenberg

Kino im „römischen“ Theater oder Konzerte an der Gassmühle oder aber Malerisches in Torgau - die Palette ist bunt.

Wittenberg - Wieder etwas sommerlicher soll sich das bevorstehende Wochenende präsentieren. Da bieten sich Open-Air-Veranstaltungen oder kleine Ausflüge an. Wo oder wohin? Es könnte zum Beispiel Goltewitz ein Ziel sein, wo am Sonnabend zum 24. Dorf- und Reitfest eingeladen wird. Die Reit- und Fahrwettbewerbe beginnen um 13 Uhr.

Oder es wird ein gemütliches Kaffeetrinken avisiert. Das wiederum ist in Wüstemark möglich, wenn Karma Retzke am Sonntag von 14 bis 17 Uhr ihr Gartencafé öffnet, gern mit telefonischer Voranmeldung unter 034920/20697. Aber es gibt noch mehr. Hier eine kleine Auswahl:

Wörlitz

Ein Ziel könnte das „römische“ Theater auf der Insel Stein sein. Hier beginnen am Sonnabend die Wörlitzer Filmtage. Bis zum Freitag kommender Woche - dieser ist übrigens schon ausverkauft - sind sieben Historien- und Kostümfilme zu sehen. Los geht es am morgigen Sonnabend mit rotem Teppich, einer kleinen Eröffnungszeremonie und der Filmpremiere von „Ammonite“. In dem britischen Drama entwickelt sich zwischen der Fossilienforscherin Kate Winslet und der sich von einer Krankheit erholenden Saoirse Ronan in den 1840ern eine unerwartet enge Freundschaft und macht den Film vielleicht auch zu einem Liebesfilm. „Ammonite“ wird während der nunmehr sechsten Wörlitzer Filmtage als Preview zu sehen sein, denn der Bundesstart ist erst am 4. November dieses Jahres. Am Sonntag läuft mit dem britischen Film „Emma“ aus dem Jahr 1996 eine leichte Gesellschaftskomödie nach einer Vorlage von Jane Austen („Sinn und Sinnlichkeit“) mit Gwyneth Paltrow in der Titelrolle.

Einlass jeweils um 18.30 Uhr, Veranstaltungsbeginn um 20 Uhr, Filmstart zur „blauen Stunde“. Eine Abendkasse gibt es nicht. Tickets sind, ausschließlich online unter www.wörlitzer-filmtage.de erhältlich.

Rotta

Wer sich lieber für Rotta entscheidet, kann sich auch schon am heutigen Freitag in der Gassmühle an einem Konzert erfreuen. Erwartet wird die TeHo-Combo aus Wittenberg. Sie springen für die „Schizophonics“ ein, die absagen mussten. „Simone, Philip und Steffen, im Wittenberger Umland bekannt durch ihre Auftritte bei zahlreichen Tanzveranstaltungen als TeHo-Combo, zeigen sich von einer ganz anderen Seite“, weckt die Ankündigung die Neugier auf diesen Abend.

Mit ihrem aktuellen Akustikprogramm präsentieren sie Coversongs der vergangenen 40 Jahre. „Reduziert auf Gesang, Klavier und Gitarre, legen die drei in ihren Arrangements besonderen Wert darauf, vor allem den bekannten Klassikern einen neuen Klang zu verleihen und unbekannteren Titeln, die es lohnen gehört zu werden, Gehör zu verschaffen“, heißt es in der Ankündigung.

Für den morgigen Sonnabend führt die Liedertour Lüül nach Rotta, nachdem Sänger, Gitarrist und Komponist am heutigen Freitag bereits in Bad Schmiedeberg im Pfarrgarten auftritt. „Eine Lebensweise in Liedern“, werden die beiden Lüül-Konzerte beschrieben, in denen unter anderem Songs seiner aktuellen CD „Fremdenzimmer“ zu hören sein werden, aber auch vertraute Lüül-Klassiker.

Die Konzerte in Rotta beginnen am heutigen 20. August um 19 Uhr, am 21. August um 18 Uhr. Einlass ist eine Stunde vorher. Bei freiem Eintritt wird um eine Hutspende gebeten. In Bad Schmiedeberg ist Konzertbeginn am heutigen 20. August um 19.30 Uhr.

Torgau

Es könnte aber auch in den benachbarten Landkreis gehen. Denn auf Cranachs Spuren lässt es sich nicht nur im Landkreis Wittenberg wandeln. Zu der Führung „Lucas Cranach und die Kunst“ wird dort am Sonnabend von 14 bis 16 Uhr eingeladen. „Lucas Cranach haben wir es zu verdanken“, heißt es in der Ankündigung, „dass wir ein Bild von den Persönlichkeiten der Reformationszeit vor Augen haben.“ Er sei der „Gesellschaftsfotograf“ seiner Zeit gewesen. Seine Verbindung zu Torgau entdecken Teilnehmer in der Stadtkirche Sankt Marien, im Lapidarium und in der „Spiegelstube“ des Schlosses Hartenfels.

Treffpunkt ist das Torgau-Informations-Center (im Rathaus). Voranmeldungen werden unter Telefon 03421/70140 erwartet. (mz)