Tipps der Wittenberger Redaktion für das Wochenende 18./19. Juni 2022

In Wüstemark nimmt auch in diesem Jahr wieder Karma Retzke an der Aktion „Offener Garten“ teil. Sie lädt mit Nachbarin Elona Schlüter ein.

Wittenberg/MZ - Es wird heiß am Wochenende. Sehr heiß. Da dürften schattige Plätze begehrt und in so manchem Garten zu finden sein. Im eigenen und fremden. Sieben Gartenliebhaber laden an diesem Wochenende ein, ihre Liebe zu grünen Refugien mit Besuchern zu teilen. „Offene Gärten“ heißt das Schlüsselwort, 2022 schon zum 20. Mal. Dennoch gibt es selbst an Standorten, die sich schon seit Jahren beteiligen, immer etwas Neues zu entdecken.