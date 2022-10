Tipps der Redaktion vom 29. bis 31. Oktober

Das Reformationsfest beschert den meisten zusätzliche freie Zeit. Was an diesem Wochenende rund um das Fest erlebt werden kann.

Am Reformationstag wird in Wittenberg viel geboten, dazu gehört auch ein historisches Marktspektakel im Stadtzentrum am 31. Oktober.

Wittenberg/MZ - Diesmal steht ein langes Wochenende bevor, denn am Montag, dem 31. Oktober, ist Reformations- und damit Feiertag. Erinnert wird an Martin Luthers legendären Thesenanschlag von 1517 in Wittenberg, das geschieht stets auch mit kulturellen Veranstaltungen und geistlichen Offerten. Was es darüber hinaus noch gibt, auch darauf soll hier aufmerksam gemacht werden. Wie immer ist es eine Auswahl.