Tipps der Redaktion vom 19. bis 20. November

In den Vorstellungen vom Zirkus Aramannt in Wittenberg gibt es auch einen Programmpunkt zum letzten Einhorn. Zu sehen ist es im Zirkuszelt im Volkspark Piesteritz am heutigen Freitag um 16 Uhr und noch einmal am morgigen Sonnabend um 15 Uhr.

(Foto: Thomas Klitzsch)