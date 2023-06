Pretzsch – Ev. Kirche St. Nikolaus und Wittenberg – Phönix-Theaterwelt: Am Sonnabend wird um 17 Uhr in Pretzsch und am Sonntag um 17 Uhr in Wittenberg „Unerhörte Schönheit - Ein Beethovenoratorium“ von Andreas Hillger und Christoph Reuter aufgeführt.

(Foto: Klitzsch)